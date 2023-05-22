Спорт

Завершается подготовка к третьему этапу чемпионата России по ралли в Пскове

Третий этап чемпионата России по ралли состоится уже на этой неделе. Ещё один статус соревнований – это 2 этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Фото: Денис Кузнецов, Радмир Валиев

Организатор опубликовал список заявленных экипажей со стартовыми номерами 22 мая. В нём 61 гоночный автомобиль разных марок от прототипов до «Жигулей». География участников от Карелии до Владивостока, также приедут гонщики из Республики Беларусь.

В этот же день свою гоночную технику проверили на дорогах Опочецкого района действующие чемпионы Денис Ростилов и Василий Слобожанинов. 20 и 21 мая состоялись тестовые заезды с участием чемпионов России 2021 года Игоря Буланцева и Михаила Гендельмана. На 25 мая в Палкинском районе запланированы официальные тесты.

За время подготовительного периода дважды проводились заседания городского и областного организационных комитетов, на которых было принято решение о проведении городского специального скоростного участка. В центре Пскова 27 мая будет перекрыто движение транспорта. Для безопасности зрителей будут установлены 7 пропускных пунктов, оборудованных рамками металлоискателя.

«Болельщики смогут увидеть своими глазами эффектные прыжки с трамплина, услышать музыку спортивных моторов и попробовать перекричать визг шин. Организаторы предупреждают – будет громко!» – отметили в федерации автоспорта.

Больше информации о ралли «УРАЛХИМ Псков 2023» на официальном сайте федерации автомобильного спора Псковской области.