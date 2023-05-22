Спорт

ФОКОТ с несколькими спортивными площадками построят под Псковом

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с несколькими спортивными площадками построят в парке 300-летия прокуратуры на улице Никольской в деревне Родине Псковского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный в ходе выезда депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной на территорию округа №13, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Строительство ФОКОТа у Естественно-математического лицея №20 в Пскове

На территории Естественно-математического лицея №20, который располагается в округе №13, строится уникальный для Пскова ФОКОТ - на нем разместятся сразу волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки, трибуны и воркаут-площадка с тренажерами.

Сроки строительства ФОКОТа затягиваются, по этой причине Галина Неваленная посетила строительную площадку. По словам подрядчика, темпы наращиваются, объект планируют открыть в середине лета. На данный момент практически закончены баскетбольная и воркаут-площадки.

В ходе выезда Алексей Несмашный отметил, что похожий крупный ФОКОТ теперь планируют сделать и в парке 300-летия прокуратуры.

«Такой же планируем построить на Завеличье в парке 300-летия прокуратуры, этот ФОКОТ (у лицея №20 - ред.) взят за основу», - поделился исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова.