Спорт

Школьники из Пушкинских Гор представят Псковскую область на «Президентских спортивных играх»

Юные пушкиногорские спортсмены во главе с тренером, учителем физической культуры Андреем Прудцовским стали победителями областных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Об этом сообщила глава Пушкиногорского района. Оксана Филиппова.

«Андрей Николаевич уже не первый раз со своими воспитанниками добивается успехов в подобных соревнованиях и приносит победу нашему району», - отметила глава муниципального образования в социальных сетях.

Команда юношей и девушек средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина в составе Никиты Григорьева, Дарьи Голубевой, Ивана Гуцева, Егора Журавлева, Елены Ивановой, Виктории Ильиной, Василины Кондратюк, Иннокентия Никитенко, Ульяны Никитенко, Артема Степанова, Алексея Пыталова и Валерии Цупруновой заняла первое место и представит Псковскую область на Всероссийском этапе соревнований в сентябре этого года в Анапе.

«Благодарю Андрея Сидорова, руководителя Центра спортивной подготовки области, и его коллег, за выбор именно нашего района для проведения данного вида соревнований, ставших настоящим спортивным праздником для школьников», - заключила Оксана Филиппова.