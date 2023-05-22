Спорт

На чемпионате по практической стрельбе 120 школьников стали участниками модуля от регионального МЧС

На полигоне в Печорском районе проходит юбилейный пятый открытый чемпионат и первенство по практической стрельбе на Кубок губернатора области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сегодня для 120 детей из образовательных учреждений области Главное управление МЧС России по Псковской области организовало пять тематических площадок.

Школьники смогли испытать силу и ловкость на скалодроме, понаблюдать за работой профессионалов при ликвидации последствий ДТП, познакомиться с устройством пожарного автомобиля, потренироваться в меткости при сбивании мишеней из настоящего пожарного ствола, примерить экипировку пожарного. Для ребят была организована эстафета с развертыванием рукавной линии от пожарной автоцистерны.

В заключительный день ребят ждут соревнования по пулевой стрельбе и военизированная эстафета. Впервые в чемпионате примут участие школьники из Витебской области Республики Беларусь.

Кроме того, в рамках открытого чемпионата уже второй день идут соревнования в тактической стрельбе и троеборье среди команд, представляющих различные силовые структуры. Некоторые упражнения выполняются и в ночное время.

Первый чемпионат по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялся в мае 2019 года и с тех пор проходил ежегодно. В нем традиционно принимают участие не только лучшие стрелки Псковской области, но и других регионов, а также юнармейские отряды.

Непосредственная подготовка чемпионата осуществлялась Федерацией практической стрельбы Псковской области, комитетом по спорту Псковской области совместно с командованием войсковой части 64044 под общим руководством правительства Псковской области.