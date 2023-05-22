Спорт

Итоги «Президентских спортивных игр» подвели в Псковской области

Подведены итоги областных соревнований среди школьников «Президентские спортивные игры». В финальных испытаниях, которые прошли в Пушкинских Горах, приняли участие 72 человека в составе 6 команд из Дно, Невеля, Новосокольников, Пушкинских Гор, Великих Лук и Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Команды соревновались в 6 дисциплинах: легкая атлетика (бег 60 м, метание мяча, прыжок в длину с разбега, бег 600 м у девочек и 800 м у мальчиков, легкоатлетическая эстафета), баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, спортивное ориентирование и спортивный туризм.

Победитель в общекомандном зачете — группа школьников Пушкиногорской школы имени А. С. Пушкина. Серебряный призер чемпионата — школьная команда из Новосокольников. «Бронзу» завоевала команда школы №12 города Великие Луки.

Призовые места в личном первенстве в легкоатлетическом многоборье распределились следующим образом.

Среди девушек 1-е место заняла Виктория Яцко (Псков). На втором месте Валерия Цупрунова (Пушкинские Горы). Замыкает тройку лидеров Ульяна Никитенко (Пушкинские Горы).

Среди юношей первым стал Никита Андреев из Дно. «Серебро» — у Максима Макушева (Новосокольники), «бронзу» взял пскович Андрей Ялинов.

С командными результатами в отдельных видах программы можно ознакомиться здесь.

Команды наградили кубками и грамотами комитета по спорту Псковской области. Участников команд — грамотами и медалями. Также были награждены педагоги, подготовившие команды-призеры.