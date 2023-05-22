Спорт

ФК «Луки-Энергия» проиграл в последнем домашнем матче сезона

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел последний домашний матч первенства России во второй лиге в сезоне 2022-2023 годов.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 4 июня, великолучане встретились с игроками команды «Торпедо» из Владимира.

Счет в этом матче открыли хозяева поля. »Быстрый гол» на 8-й минуте забил Василий Лунёв.

Однако уже к перерыву гости вышли вперед: на 32-й минуте Максим Нестеров сравнял счет, а на 45-й Дени Далиев забил «гол в раздевалку». 1:2.

В начале второй половины игры, на 48-й минуте, великолучанин Артем Егоров сравнял счет. Однако на 69-й минуте Дени Далиев забил свой второй мяч в этом поединке и установил окончательный счет - 2:3 в пользу «Торпедо».

Таким образом была прервана беспроигрышная серия великолукского клуба из четырех матчей.