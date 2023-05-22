Спорт

Новое спортивное направление представят на фестивале Viki Fest в псковском парке Строителей

Новое спортивное направление будет представлено в рамках open-air на фестивале спорта и музыки Viki Fest в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото: организаторы фестиваля

«В этом году среди новинок феста будет представлено новое направление в команде Viki Sport — hoop. Завораживающие сольные, дуэтные и даже трио номера не оставят равнодушными никого, как тех, кто уже знаком с данным видом спорта, так и тех кто только впервые увидит их на фесте», – отметили организаторы.

Напомним, фестиваль спорта и музыки Viki Fest пройдет в псковском парке Строителей 11 июня.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный

Генеральный партнер - Радио ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова и комитета по спорту и делам молодежи Пскова.

Фестиваль организован РСМ, региональным представителем Федерации джампинг-фитнеса России ViKi JUMP, при участии Jumping Fitness Studio, управления культуры администрации Пскова, школы танцев Dance Family.

«В ближайшее время расскажем подробности об участниках феста», – добавили организаторы.