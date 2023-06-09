Спорт

Английский «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли миланский «Интер» и впервые в истории клуба стали победителями Лиги чемпионов УЕФА.

Финальный матч главного еврокубка прошел в субботу в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка и завершился со счетом 1:0 в пользу английской команды. Единственный мяч забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.

«Сити» завоевал второй еврокубок в своей истории. В 1970 году манкунианцы выиграли Кубок обладателей кубков.

«Манчестер Сити» и «Интер» ранее никогда не играли друг с другом, их первая встреча пришлась на финал главного еврокубка. В предыдущий раз такое было также в Стамбуле в 2005 году. Тогда за трофей Лиги чемпионов боролся сосед «Интера» - «Милан» и еще один клуб из Англии - «Ливерпуль». «Красные» тогда сотворили футбольный подвиг, отыгравшись с 0:3, а после завоевав титул в серии пенальти.

В том противостоянии фаворитом эксперты называли «Милан». Теперь же однозначным фаворитом матча был чемпион Англии. Букмекеры в преддверии матча оценивали шансы «Манчестер Сити» на победу с коэффициентом 1,4, в то время как на «Интер» ставки принимались с коэффициентом 7,1. Команда Хосепа Гвардиолы прибыла в Стамбул за треблом - чтобы добавить Лигу чемпионов к уже выигранным чемпионату и Кубку Англии. Но на тот же требл претендовал и «Интер», обладатель Кубка и Суперкубка Италии.