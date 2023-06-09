Спорт

Гашение марки состоялось в Великих Луках в преддверии старта аэростатов

Традиционное спецгашение почтовой продукции состоялось на генеральном брифинге в день открытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Видео: Telegram-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»

В торжественной церемонии участвовали депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая, директор международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов и спортивный директор встречи Иван Меняйло.

Организаторы напомнили, что каждый год Почта России выпускает уникальную открытку и штемпель с индивидуальным дизайном специально для встреч воздухоплавателей, проводимых в Великих Луках. На этом на штемпеле изображен новый зарегистрированный товарный знак «Великие Луки – столица воздухоплавания».

До 17 июня штемпель будет находится в почтовом отделении по адресу: город Великие Луки, улица Некрасова, дом №1. Каждый желающий может отправить уникальную корреспонденцию в это время, добавили организаторы.

Напомним, общий старт аэростатов в рамках соревнований состоится сегодня, 12 июня. Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00.

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Спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий.