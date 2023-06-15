Спорт

Президент ФК «Луки-Энергия» опроверг слухи о кризисной ситуации

Президент великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков назвал слухами информацию о том, что клуб находится в сложном финансовом положении, команда на данный момент фактически распущена без пролонгации контрактов и дальнейшее существование ФК в профессиональном статусе находится под вопросом.

Фото: ФК «Луки-Энергия»

«Не знаю, откуда такая информация. У нас по плану все. Контракты закончились 10 июня. Футболисты находятся в отпуске. 26 июня команда уже соберется на осеннюю часть сезона», - рассказал Сергей Поварещенков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его словам, часть футболистов уйдет в другие команды, прежний состав сохранится примерно на 70%: «Кто-то ушел в другую команду, у ребят были предложения, в том числе, с лучшими финансовыми условиями, но процентов 70 останется футболистов. Сейчас идут переговоры, просмотры, ребята просматривается. Все как обычно».

Контракт с главным тренером Сергеем Осадчуком продлен до 31 декабря.

Осенью футбольный клуб «Луки-Энергия» планирует играть в чемпионате России во второй лиге. Перспективы, по мнению Сергея Поварещенкова, пока оценивать рано. «Жизнь покажет, на что мы рассчитываем», - сказал он и напомнил, что состав команды пока формируется.

Результатами первенства России по футболу среди команд второй лиги «Группы 2.А» сезона 2022-2023 годов президент ФК «Луки-Энергия» доволен.

«Это лучший сезон за последние годы. Из 22 команд мы заняли 11 место. Мы попали в шестерку сильнейших в осеннюю часть. Играли весной в шестерке сильнейших другой группы. И по итогу у нас 11 место среди 22 команд», - поделился он.

Вопрос финансирования клуба на следующий год, по словам Сергея Поварещенкова, пока не обсуждался. «Пока разговоры не ведутся, будет понятно, когда будет формироваться бюджет на 2024 год», - пояснил он.