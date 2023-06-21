Спорт

Рекорды Псковской области по тяжелой атлетике установили на юношеском турнире «Память»

III юношеский турнир «Память» состоялся в Пскове, он проводится как дань памяти тренерам города по тяжелой атлетике Евгению Баландину Евгению, Вильяму Драбкину, Виталию Васильеву, Анатолию Малыгину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В соревнованиях приняли участия спортсмены из Великого Новгорода и Новгородской области, Пскова и Бежаниц.

Чемпионами турнира стали Максим Баличев, Григорий Валуев, Иван Неудачин, Алексей Козлов, Кирилл Стыров, Дмитрий Климушин, Даниил Яковлев. Также в абсолютной категории среди девушек победительницей стала Анастасия Федорова.

«На турнире были установлены рекорды области: пскович Валуев Григорий из спортшколы "Надежда" среди юношей 13-15 лет в весовой категории 49 килограмм, Яковлев Даниил из Бежаниц среди юношей 13-15 лет в весовой категории 81 килограмм, Миронов Максим из Бежаниц среди юношей 15-17 лет в той же весовой категории», – отметили организаторы.

Кубок абсолютного чемпиона среди юношей завоевал Дмитрий Климушин из Великого Новгорода.