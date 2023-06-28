Спорт

«Умный» спортивный комплекс появится в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

«Умный» ФОКОТ появится в этом году в парке 300-летия прокуратуры РФ вблизи улицы Никольской в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Изображение: Борис Елкин / Telegram

Спортивный комплекс включает максимальный набор площадок. Здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол, бегать и прыгать в длину, заниматься на уличных и воркаут-тренажерах. Предусмотрены раздевалки и биотуалеты, трибуны на 100 мест и пост охраны.

Прилегающая территория будет благоустроена.

«"Умным" ФОКОТ назван потому, что на площадке с тренажерами будут находиться QR-коды, по которым можно загрузить программы тренировок», – уточнил глава города.