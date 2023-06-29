Чемпионат Псковской области по футболу стартует 1 июля

Первый тур соревнований в субботу откроется матчами «Шелонь» (Порхов) – «Фортуна» (Новоржев), «Легион» (Дедовичи) – «Локомотив» (Дно), «Опочка» – «Святогорец» (Пушкинские Горы), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации футбола.
В воскресенье, 2 июля, встретятся «Невель» – «Сокол» (Новосокольники), «Острович» (Остров) – «Старт» (Пыталово), «Синие Стрелы» (Псковский район) – «Чайка» (Гдов).
Клубы «Псков», «Стрела» и «Экспресс» (Великие Луки) вступят в борьбу позднее.
Отметим, что соревнования пройдут в трех группах («Север», «Центр» и «Юг»).