Спорт

ФК «Псков» сыграет с лидером чемпионата СЗФО за полярным кругом

Шестая игровая неделя чемпионата Северо-Западного федерального округа среди мужских команд включит в себя одну встречу, но ею станет один из центральных матчей всего сезона. В субботу, 1 июля, в Мурманске встретятся «Север» и «Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

В прошлом сезоне команды набрали в чемпионате одинаковое количество очков, но титул достался «Северу» благодаря дополнительным показателям. В очных матчах соперники одержали по одной победе. В первом круге «Север» увез три очка из Пскова (2:0). В сентябре псковичи взяли реванш, победив в Мурманск со счетом 1:0.

В нынешнем чемпионате мурманчане вновь уверенно идут к титулу, набрав максимум очков в четырех турах. Тем временем «Псков» уступил «Ленинградцу», еще одному фавориту сезона, и дома поделил очки с «Тосно». Перед субботним матчем «Север» опережает конкурента на пять очков.

Игра на «Центральном стадионе профсоюзов» начнется в 13:00 и будет транслироваться YouTube-каналом ОФФ «Северо-Запад».

Фото: nwfootball.ru