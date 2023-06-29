Спорт

Псковичи завоевали медали в соревнованиях по вольтижировке в Петербурге

Команда псковских спортсменов приняла участие в муниципальных и всероссийских соревнованиях по вольтижировке в конно-спортивном клубе «Конная Лахта» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда».

Фото здесь и далее: «Вольтижировка в Пскове» / «ВКонтакте»

«Мы выехали необычно большим составом. Все спортсмены в призах. Это заслуга нашего тренера. Спасибо, Надежда Валентиновна», - отметили в отделении «Вольтижировка» спортивной школы «Надежда».

Результаты на всероссийских стартах:

Александа Керножицкая cvn k1* - 3 место,

Таисия Степанова cvn k - 1 место,

Мирослава Гулина cvn k - 2 место.

Муниципальные старты:

Иван Антонов cvn - 1 место,

Наталья Антонова cvn ch - 1 место,

Аделина Гейдт cvn ch - 2 место,

Таисия Степанова cvn k - 2 место, Юная звезда - 1 место,

Мирослава Гулина cvn k - 1 место, Юная звезда - 3 место,

Милана Морозова cvn B - 1 место,

Анна Антонова cvn B - 3 место,

Таисия Сыропятова cvn a-mini - 1 место,

Полина Егорова cvn a-mini - 2 место.

Пары:

Александра Керножицкая / Мирослава Гулина cvn ch - 1 место,

Таисия Сыропятова / Полина Егорова cvn k - 1 место,

Милана Морозова / Анна Антонова cvn k - 2 место.

Добавим, вольтижировка — дисциплина конного спорта, в которой спортсмены, пара или группа спортсменов выполняет программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом.