Псковичи завоевали медали в соревнованиях по вольтижировке в Петербурге

Команда псковских спортсменов приняла участие в муниципальных и всероссийских соревнованиях по вольтижировке в конно-спортивном клубе «Конная Лахта» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда».
Фото здесь и далее: «Вольтижировка в Пскове» / «ВКонтакте»
«Мы выехали необычно большим составом. Все спортсмены в призах. Это заслуга нашего тренера. Спасибо, Надежда Валентиновна», - отметили в отделении «Вольтижировка» спортивной школы «Надежда».
Результаты на всероссийских стартах:
Муниципальные старты:
Пары:
Добавим, вольтижировка — дисциплина конного спорта, в которой спортсмены, пара или группа спортсменов выполняет программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом.