Спорт

Матчем в Пскове финиширует первый круг чемпионата СЗФО по футболу

Первый круг чемпионата Северо-Западного федерального округа среди мужских команд завершится в субботу, 8 июля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федерации футбола «Северо-Запад»,«Псков» и «ГУОР-Карелия» завершат первую половину турнира матчем на стадионе «Машиностроитель». Команды соседствуют в таблице: псковичи идут третьими, а их соперники занимают четвертую позицию. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Отметим, что седьмая игровая неделя чемпионата стартовала 4 июля матчем в Мурманске. В центральной встрече всего первого круга «Север» обыграл СШ «Ленинградец» со счетом 3:0. Благодаря успеху мурманчане закрепились на первой строчке в турнирной таблице.