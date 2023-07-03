Спорт

«Луки-Энергия» проведет первый матч нового футбольного сезона 22 июля

Футбольная команда «Луки-Энергия» в субботу, 22 июля, на стадионе «Экспресс» проведет первый матч нового футбольного сезона-2023 первенства России среди команд второй лиги, дивизиона «Б», «Группы 2». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В роли соперника великолучан в этом стартовом поединке выступит московская команда «Динамо-2».

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этом домашнем матче нашу футбольную команду. Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей. Билет приобрести можно только за наличные в кассе стадионе. Ждём от болельщиков команды активной и горячей поддержки на трибунах!» - добавили в администрации.

Начало игры в 15:00.