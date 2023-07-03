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Спорт

Валерий Шашнин о первом международном футбольном матче в Пскове

10.07.2023 10:15|ПсковКомментариев: 0

Ровно 55 лет назад, 10 июля 1968 года, в Пскове состоялся первый международный футбольный матч. На стадионе «Машиностроитель» тогда встретились футболисты сборной Пскова и на тот момент чемпион Финляндии, участник розыгрыша кубка Европейских чемпионов — команда «Куопио Паллоссеура». В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей события тех лет вспоминал участник матча, псковский футболист, тренер, судья-информатор Валерий Шашнин.

 

Валерий Шашнин. Фото здесь и далее: «Псковский футбол» / «ВКонтакте»

- Валерий Георгиевич, 10 июля 1968 года, ровно 55 лет назад, вы стали участником первого международного матча в Пскове, на поле тогда встретились сборная Пскова и команда «Куопио Паллоссеура» из Финляндии. Финны тогда победили со счетом 3:1. Больше такой матч, к сожалению, не повторялся. Спустя годы, что вам вспоминается с этого матча? На каком уровне на тот момент, на ваш взгляд, была подготовка псковских футболистов?

- С этого матча вспоминается, конечно, очень многое, и матч остался на всю жизнь в памяти. Вспоминается, что ажиотаж был в городе по поводу этого матча. Все же прибывала к нам команда из капиталистической страны. Сильный коллектив, чемпионы Финляндии, участники европейских кубков. А мы на тот момент были любителями, скажем, и, конечно, любителям против профессионального клуба было непросто сражаться.

Нам просто не хватало опыта международных встреч. И в первом матче (он состоялся за год до этого в Финляндии — ред.), и во втором матче мы пропускали мячи уже на исходе матча. То есть не хватало опыта международных встреч, не хватало, наверное, подготовки соответствующей. Конечно, у нас тогда не было ни команды класса Б… Мы просто собирались на тренировки, интенсивной подготовки не чувствовалось. Почему-то наши руководители не очень нас нагружали к этой встрече.

А сам матч еще запомнился тем, что стадион был переполнен, даже не все желающие могли посмотреть эту игру, зрители были по периметру всего стадиона, не говоря о том, что были заполнены все места на трибунах. Автобусы шли, как правило, до Летнего сада, и там выходили все на стадион. Работали три кассы, и очереди были почти до улицы Кузнецкой.

- Да, такое в наших реалиях представить уже тяжело.

- Это рекорд посещаемости стадиона, он никогда не будет побит.

- Играли на «Машиностроителе»?

- Да, все проходило на «Машиностроителе». Он, правда, был несколько в ином виде, чем сейчас. Но даже и современный стадион всех бы не вместил.

- Как вы уже упомянули, за год до этого, в 1967 году, вы выступили также в составе сборной Пскова, играли тогда наоборот - в городе Куопио в Финляндии против на тот момент чемпиона этой страны и участника розыгрыша кубка Европейских чемпионов, клуба «Куопио Паллоссеура», забавно, что счет был таким же — 1:3. Помните, кто и как забил эти два гола в двух матчах?

- Как я уже сказал, у нас не хватало функциональной, видимо, подготовки, потому что решающие мячи в наши ворота были забиты уже на последних минутах матча. Как в Куопио, так и в Пскове. Автором первого, можно сказать, международного гола — в Финляндии — был Леонид Манзин. В домашним матчем автором одного забитого мяча был Валентин Семериков. И я должен сказать, что долгое время этот счет оставался ничейным. Лишь в конце финнам удавалось сломить наши сопротивление.

 На фото сборная Пскова в Финляндии накануне матча 1 августа 1967 года

Стоит отметить, что пять псковских футболистов принимали участие в двух матчах, у нас менялся состав. А вот непосредственно и в Финляндии, и в Пскове играли Владимир Евдокимов, Станислав Скворцов, Евгений Скрипкин, Валерий Шашнин и Валентин Семериков. Эти люди приняли участие в обоих матчах. У меня уже потеряна связь с некоторыми людьми. Про нескольких человек я не знаю, живы или нет, но большинства уже нет с нами.

- Вы говорите, что ажиотаж был в городе. Поддержка помогала вам, футболистам? Болел ли кто-то за финнов?

- Зрители одинаково приветствовали удачные действия, что финских футболистов, что наших. Конечно, больше, наверное, было переживаний за своих футболистов.

Финская делегация была, но что касается фанов, болельщиков — конечно, в то время не было столь популярно приезжать болельщикам в другие города, тем более в другие страны.

- Как вы относились тогда к игре с футболистами из Финляндии? Расценивали ли это как определенный подъем в карьере? Ожидали ли, что эти матчи продолжатся и в дальнейшем?

- Разумеется, эти два матча останутся, как я сказал, надолго в памяти его участников. Нужно отметить, что любителям было сложно соперничать с профессиональным футбольным клубом, с чемпионом Финляндии, с участником европейских матчей. Но эти два матча как бы сделали толчок к образованию в нашем городе команды мастеров. И буквально уже через год, в 70-м году, в городе появилась первая команда мастеров на базе Псковского завода радиодеталей. Команда называлась «Электрон Псков».

Правда, там были и тренеры, и игроки в основном приглашенные — из Казахстана, молодые игроки. Нужно сказать, что выступили они, конечно, в первый сезон неудачно. Затем команда была переведена на завод «Псковмаш», и называлась «Машиностроителем». Было пополнение новыми игроками из других городов. Там уже команда выступала более достойно, чем в дебютном матче.

- Почему подобные матчи потом прекратились? Казалось бы, два года подряд сыграли. Почему бы не продолжать такую традицию? И верите ли вы, что похожие матчи в Пскове еще когда-нибудь состоятся?

- Сейчас, конечно, сложно об этом говорить. Можно, наверное, только в Белоруссию отправить. А те встречи были связаны, видимо, с тем, что в тот период города Куопио и Псков стали побратимами, поэтому было решено нашими отцами города провести футбольный матч. Если бы они, наверное, хорошо представляли, что для соперника нам, что называется, подбросили, наверное, они бы этого не сделали. Соперник был достаточно серьезный, и нам было очень-очень нелегко.

По-моему, потом были встречи, но уже на другом уровне. Команда у нас была мастеров «Машиностроитель». Потом молодежная команда из Куопио тоже была. Но в Финляндию, по-моему, мы больше не ездили.

- Как сейчас складываются ваши отношения с футболом — следите за делами российской сборной? Состоянием псковского футбола?

- Я с футболом по-прежнему «на ты», так сказать. Интересуюсь, посещаю игры наших футболистов (ФК «Псков» - ред.), которые на данный момент играют в третьей лиге, в любительской.

Мы уже как любительская команда выступаем в этом чемпионате, где, кроме нас, еще шесть команд, всего семь команд Северо-Западного федерального округа. Они проводят двухкруговой турнир и выявляют чемпиона Северо-Западного федерального округа.

Также посещаю матчи наших юношеских команд, детских. Они выступают также в чемпионате Северо-Западного федерального округа по группе ЮФЛ — это Юношеская футбольная лига. Сейчас принимают участие ребята 2006-2008 годов рождения, каждой возрастной группы. И наши юноши выступают достойно. То есть из 11-ти команд они где-то в верхней половине турнирной таблицы находятся.

- У нас сейчас, наверное, два основных футбольных клуба - «Луки Энергия» и футбольный клуб «Псков». Как оцениваете уровень игры?

- Идет такая своеобразная конкуренция между двумя командами — Пскова и Великих Лук. Нужно сказать, что на любительском уровне великолучане являются и чемпионами нашей области. Но в Великих Луках есть еще команда мастеров, они играют сейчас в второй лиге. Очередной чемпионат у них должен начаться где-то во второй половине июля. То есть небольшое преимущество на стороне великолучан пока.

Но дело в том, что в нашей команде преобладает молодежь, воспитанники псковского футбола. И это, в общем-то, в целях будущего очень интересно. Там молодые игроки, воспитанники в основном все футбольного клуба «Псков». И хочется надеяться, что мы еще окажемся во второй лиге и будем защищать честь нашего города на более высоком уровне.

- Часто звучит мнение, что сегодня футбол на Псковщине уже «не тот», это видно и по опустевшим трибунам. На ваш взгляд, чем мотивировано такое мнение и почему в псковском футболе произошел откат?

- С утратой команды мастеров, конечно, у нас интерес зрителей несколько пропал. Хотя на эти матчи — чемпионат Северо-Запада по третьей лиге — собирается довольно внушительная аудитория.

Беседовала Ксения Иванова

Теги: #регион60 #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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