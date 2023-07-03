Основание для трибун подготовили на «умной» спортплощадке в псковской деревне Соловьи

Основание для трибун подготовили на «умной» спортивной площадке в псковской деревне Соловьи. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Возведение объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». С подрядчиком глава муниципалитета обсудила этапы выполнения работ и сроки установки оборудования. «Строительство ведется хорошими темпами», - отметила Наталья Федорова.
На площадке на сегодняшний день: