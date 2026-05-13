Индийские студенты ПсковГУ провели первый в городе турнир по крикету

Первый в истории города турнир по крикету среди индийских студентов ПсковГУ — Pskov Premier League-2026 — состоялся в Пскове. В нём приняли участие девять команд, все игроки — студенты Института медицины и экспериментальной биологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский государственный университет

«Крикет — важнейшая национальная игра Индии, неотъемлемая часть их культуры. Наши студенты далеко от дома, и мы всегда готовы их поддержать», — отметила первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.

Первое место заняла команда «Супер Страйкерс», второе — «Альфа Индианс». По итогам турнира лучшими игроками признали Нираджа Чаудхари (лучший боулер и игрок турнира) и Ронака Али (лучший бэтсмен).

«Крикет помогает иностранным студентам чувствовать себя в Пскове как дома. Подобные турниры создают дружелюбную атмосферу и укрепляют связи между Россией и Индией», — поделился сотрудник ПсковГУ Арнаб Дей.
