Почетным гостем 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках станет один из старейших пилотов в РФ 

Почетным гостем 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках станет один из старейших и самых прославленных воздухоплавателей России — Давид Шифрин, бывший президент Федерации воздухоплавания России и организатор первых встреч воздухоплавателей в Великих Луках.
Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»
«Именно он стоял у истоков большого пути, который сделал Великие Луки признанной столицей спортивного воздухоплавания России», - отмечается в группе встречи воздухоплавателей «ВКонтакте».
В адрес организаторов, пилотов и участников Давид Шифрин направил приветственный адрес, в котором отметил огромный путь, пройденный российским воздухоплаванием за 30 лет:
Особые поздравления Давид Шифрин адресовал городу Великие Луки, который в этом году отмечает 860-летие:
Напомним, генеральным спонсором 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром».
Также в рамках Встречи пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту при поддержке Российского спортивного фонда.