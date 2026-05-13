Почетным гостем 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках станет один из старейших пилотов в РФ 

Почетным гостем 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках станет один из старейших и самых прославленных воздухоплавателей России — Давид Шифрин, бывший президент Федерации воздухоплавания России и организатор первых встреч воздухоплавателей в Великих Луках. 

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Именно он стоял у истоков большого пути, который сделал Великие Луки признанной столицей спортивного воздухоплавания России», - отмечается в группе встречи воздухоплавателей «ВКонтакте». 

В адрес организаторов, пилотов и участников Давид Шифрин направил приветственный адрес, в котором отметил огромный путь, пройденный российским воздухоплаванием за 30 лет:

«30 лет назад российское спортивное воздухоплавание находилось практически на нулевом уровне. И именно Великие Луки стали тем местом, где началась история современных отечественных соревнований. Сегодня российские пилоты — победители и призеры чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мирового уровня, а спортивное воздухоплавание стало полноценным видом спорта. И вклад Великих Лук в это развитие невозможно переоценить».

Особые поздравления Давид Шифрин адресовал городу Великие Луки, который в этом году отмечает 860-летие:

«Пусть и в дальнейшем всегда вместе отмечается юбилей древнего и вечно молодого города и каждый новый юбилей Международной встречи воздухоплавателей!»

Напомним, генеральным спонсором 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром».

Также в рамках Встречи пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту при поддержке Российского спортивного фонда. 

