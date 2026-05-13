Международные состязания «Время героев» пройдут в мае на полигоне «Завеличье»

Международные состязания «Время героев» пройдут с 27 по 31 мая в Пскове на полигоне «Завеличье», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.



В рамках мероприятий состоятся всероссийские соревнования по пневматическому пистолету и карабину, чемпионат Псковской области по практической стрельбе на Кубок губернатора, включая зрелищное троеборье среди команд силовых структур, военно-спортивные игры «Наследники Победы».

Впервые запланировано проведение соревнований «Стальной характер» для ветеранов специальной военной операции, а также состязания по стендовой и пулевой стрельбе среди охотников Псковской области.

В международных состязаниях планируют принять участие команды из разных регионов России, из Республик Беларусь и Абхазия. Для гостей будет организована программа с интерактивными и спортивными площадками.