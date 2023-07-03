Фестиваль сапсерфинга с призами от партнеров проведут в Пскове

Ежегодный фестиваль сапсерфинга PskovSupFest во второй раз пройдет в Пскове, в этом году мероприятие запланировано на 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.
Гостей ждёт развлекательная программа, кульминацией которой станет массовый сап-карнавал. Победитель карнавала получит sup-доску в подарок.
От городского пляжа будет организован заплыв на дистанцию 5 км. Также планируется командная эстафета. Победителей заплыва ждут ценные призы. Генеральным партнером сап-фестиваля второй год подряд станет Псковское отделение Сбера. Для мужской аудитории участников подготовлены следующие призы:
Победителям среди женской аудитории участников будут вручены подарочные сертификаты в магазин «Спортмастер»:
Зарегистрироваться для участия можно по телефону: +79532443444 или в группе.
Напомним, первый фестиваль сапсерфинга PskovSupFest прошел в 2022 году. Тогда его решили сделать ежегодным и приурочить к празднованию Дня города Пскова.