Спорт

Фестиваль сапсерфинга с призами от партнеров проведут в Пскове

Ежегодный фестиваль сапсерфинга PskovSupFest во второй раз пройдет в Пскове, в этом году мероприятие запланировано на 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Гостей ждёт развлекательная программа, кульминацией которой станет массовый сап-карнавал. Победитель карнавала получит sup-доску в подарок.

От городского пляжа будет организован заплыв на дистанцию 5 км. Также планируется командная эстафета. Победителей заплыва ждут ценные призы. Генеральным партнером сап-фестиваля второй год подряд станет Псковское отделение Сбера. Для мужской аудитории участников подготовлены следующие призы:

Цифровая приставка Сбербокс — это одновременно телевизор, Smart TV, музыкальный центр и игровая консоль в крошечном корпусе.

Умная колонка Сбера, которая может не только проигрывать музыку в наивысшем качестве, но выполнять голосовые команды.

Умная светодиодная лента Сбера позволяет управлять с телефона самым ярким среди аналогов декоративным освещением.

Победителям среди женской аудитории участников будут вручены подарочные сертификаты в магазин «Спортмастер»:

Номинал сертификата - 4 000 рублей.

Номинал сертификата - 3 000 рублей.

Номинал сертификата - 2 000 рублей.

Зарегистрироваться для участия можно по телефону: +79532443444 или в группе.

Напомним, первый фестиваль сапсерфинга PskovSupFest прошел в 2022 году. Тогда его решили сделать ежегодным и приурочить к празднованию Дня города Пскова.