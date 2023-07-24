Спорт

Околоспортивный «забег» проводят на набережной в Пскове по субботам

Околоспортивное мероприятие «5 верст» проходит на набережной реки Великой в Пскове каждую субботу в 9.00. В нем может принять участие любой желающий. Об этом эковолонтер Майя Судницынина сообщила в новом выпуске программы «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Пять верст" - это околоспортивное, небеговое всероссийское мероприятие, которое проходит в 108 локациях России по субботам в 9.00. В Пскове его проводят на набережной реки Великой», – рассказала Майя Судницына.

Каждую субботу любой желающий независимо от возраста может прийти и преодолеть дистанцию в 5 км в удобном для себя формате: бегом, пешком или со скандинавскими палками. В конце мероприятия его участники всегда пьют чай и общаются.

Начало в 9.00 на пересечении улицы Профсоюзной и набережной реки Великой.

«Всех приглашаю на эти мероприятия. Боятся нечего, вы никогда не будете последними, потому что сзади всегда будет идти замыкающий», – заметила гостья студии.