Спорт

Парусный слет состоялся на Чудском озере

По инициативе сотрудника регионального УФСИН России на Чудском озере в Псковской области прошел парусный слет. Мероприятие собрало несколько десятков любителей парусного спорта из разных уголков страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России Псковской области

Поддержать старшего инженера отделения инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения УФСИН России по Псковской области, а по совместительству – инициатора и организатора слета Алексея Иванова приехали единомышленники из Санкт-Петербурга, Сланцев, Ивангорода, Пскова и Воронежа.

«Алексей – самостройщик, почти 10 лет он проектирует и самостоятельно создает малые парусные суда. Его последнее детище – Catboat – классический тип небольших швертботов с малой осадкой, большой шириной корпуса и простым вооружением. Именно на нем молодой человек в прошлом году принял участие в сборах единомышленников в Петергофе, где продемонстрировал свою яхту во всей красе», – рассказали в ведомстве.

По словам Алексея Иванова, идею устроить подобное мероприятие на родной земле он вынашивал целый год: общался, прислушивался к советам, многое придумывал сам. Двухдневный слет успешно состоялся, несмотря на сильный ветер и промозглую погоду. Главное, отметил майор внутренней службы, это обмен опытом, живое общение и комфортное хождение по акватории Чудского озера.

«Считаю, что все удалось! В следующем году учту ошибки этого, дополнительно продумаю детали инфраструктуры, доработаю досуговую часть сборов, постараюсь привлечь еще больше любителей-яхтсменов», - поделился Алексей Иванов.