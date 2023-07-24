Спорт

«Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Планка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 июля. Этот проект рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать уважение окружающих…

Сегодня ведущий Константин Калиниченко и фитнес-менеджер клуба «Планка Фитнес» Алена Шорохова поговорили о боли в фитнесе: что это - «красный флаг» или показатель эффективности?

Напомним, «Планка» - совместный проект радиостанции «ПЛН FM» и фитнес-клуба «Планка Фитнес». Программа выходит каждый последний четверг месяца.