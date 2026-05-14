Нормы ГТО в псковской деревне Писковичи сдали более 60 человек

Более 60 человек сдали нормативы комплекса ГТО в деревне Писковичи Псковского муниципального округа. В мероприятии приняли участие родители и местные ребята, сотрудники и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, сообщили в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие было приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Нормативы принимали сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО Псковского округа.

«Заряженные на золотой значок ребята энергично проходили испытания, ведь для многих из них они были первые в жизни! Интерес, имеющаяся подготовка, спортивный азарт и сильная мотивация помогла ребятам выполнить все испытания для того, чтобы стать сильнее в новых направлениях спорта и, как результат, повысить свой уровень физической подготовки!» - отметили в воркаут-движении.

Отмечается, что упражнения заранее отрабатывались перед нормативом.

«Мы заранее отрабатывали упражнения, тренировались и подготавливали ребят, чтобы они показали хороший результат, а также чтобы интерес к сдаче норм ГТО в новых возрастных категориях у них не пропал!» - подчеркнули организаторы.

Ребята сдавали нормативы по подтягиванию, отжиманию от пола, упражнения на гибкость, прыжок в длину с места, а также бег на короткую и длинную дистанцию. Следующий сдача ГТО в планах на август/сентябрь 2026 года.