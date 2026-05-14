Нормы ГТО в псковской деревне Писковичи сдали более 60 человек

Более 60 человек сдали нормативы комплекса ГТО в деревне Писковичи Псковского муниципального округа. В мероприятии приняли участие родители и местные ребята, сотрудники и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, сообщили в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие было приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Нормативы принимали сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО Псковского округа.
Отмечается, что упражнения заранее отрабатывались перед нормативом.
Ребята сдавали нормативы по подтягиванию, отжиманию от пола, упражнения на гибкость, прыжок в длину с места, а также бег на короткую и длинную дистанцию. Следующий сдача ГТО в планах на август/сентябрь 2026 года.