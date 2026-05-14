Первый турнир по адаптивному футболу проведут в Пскове 22 мая

Первый турнир по адаптивному футболу «Неограниченные возможности — новые горизонты» проведут в Пскове 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре доступной абилитации «Добрея».

Фото здесь и далее: Центр доступной абилитации «Добрея»

Соревнования начнутся в 11:00 на стадионе «Машиностроитель». В турнире примут участие дети с особенностями развития из Пскова, Великих Лук и Великого Новгорода. «Это первый опыт межрегиональных соревнований по адаптивному футболу в нашем регионе, и он обещает быть ярким и захватывающим!» - отметили организаторы.

Проект по развитию адаптивного футбола реализуется Центром доступной абилитации «Добрея» и объединяет не только юных футболистов из Пскова, но и воспитанников Бельско-Устьинского дома-интерната, где тренировки уже стартовали. «Теперь у ребят появилась долгожданная возможность встретиться на одном поле с другими командами, показать свои навыки и просто получить удовольствие от игры», - добавили в реабилитационном центре.

Соревнования проходят при поддержке партнёров и в рамках гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

«Приглашаем жителей и гостей города поддержать юных спортсменов и стать частью этого важного события, доказывающего, что в спорте нет границ, а есть только новые горизонты!» - призвали организаторы.
