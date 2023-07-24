Спорт

Основание второго футбольного поля построили на псковском «Машиностроителе»

Работы по созданию тренировочного футбольного поля идут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Завершено устройство основания, дренажной системы. По периметру устанавливают водоотвод», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что на стадионе предстоит устелить искусственную траву, нанести разметку, поставить ворота и обустроить зону безопасности.

Ранее сообщалось, что второе футбольное поле на псковском стадионе «Машиностроитель» планируют уложить к 1 сентября.