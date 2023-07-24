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Спорт

Триатлонить по-псковски: город впервые проводит мультиспортивную гонку

29.07.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Что делать, если надоело бегать? Правильно — триатлонить! И Псков, который стал в последние годы беговым городом, стремится к чему-то новому. 13 августа организаторы ежегодных марафонов и забегов проводят здесь первый открытый чемпионат Псковской области по триатлону. Подробности о мультиспортивной гонке и подготовке к ней узнал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Фото здесь и далее: группа «Псковский триатлон», личные страницы участников / «ВКонтакте»

Привлечь внимание

О триатлоне наслышаны все. И, наверное, нет смысла объяснять, что это такое. Но все же напомним, что это вид спорта, объединяющий плаванье, бег и велогонку. Зародился этот спорт для «сверхлюдей» больше полувека назад — первые соревнования, включающие в себя три разные дисциплины, прошли на Гаваях в 70-е годы прошлого века. Но в Россию пришел сравнительно недавно, и быстро завоевал популярность, в том числе, у псковичей.

С начала двухтысячных годов псковские триатлеты участвовали в гонках, которые проходили за рубежом и крупных российских городах. Теперь триатлон добрался и до Пскова, что, возможно, привлечет еще больше желающих попробовать свои силы в этом непростом состязании.

«Это первый в истории Пскова триатлон. И впервые мы узнаем первого чемпиона области в этом виде спорта», - отмечает один из организаторов мероприятия, руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации PRO SPORT Александр Кузьмин.

По его словам, в Пскове есть взрослые любители этого вида спорта, но мало занимающейся триатлоном молодежи. Поэтому полтора года назад в регионе была создана федерация триатлона и зародилась идея о проведении первых соревнований. «У нас появилась идея провести в Пскове мероприятие, чтобы привлечь участников к этому виду спорта, чтобы показать, что такое триатлон», - поясняет Александр Кузьмин.

Дистанции триатлона — разные по сложности. Спринт — это классическая дистанция, с которой начинает свой путь большинство любителей: 750 м плавания, 20 км и 5 км бега.

Олимпийская дистанция уже сложнее: 1500 м плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Полужелезная дистанция - это 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Хорошим результатом для любителя считается пройти «половинку» за шесть часов. И, наконец, цель многих спортсменов - железная дистанция: 4 км плавания, 180 км велогонки и 42,2 км бега.

На фоне псковских пейзажей

Для знакомства псковичей с троеборьем из всех дистанций была выбрана самая зрелищная и относительно не сложная — олимпийская, общей протяженностью 55,5 км.

«Участники должны проплыть 3 км. Этот этап пройдет в акватории реки Великой — от пляжа Мирожского монастыря до надписи «Россия начинается здесь». Красивые виды, пейзажи, которые уже подкупили многих спортсменов из разных регионов России», - говорит организатор соревнований.

Безопасность пловцов будет обеспечиваться силами МЧС. Участников соревнования будут сопровождать сап-спортсмены. У каждого триатлета будет гидрокостюм. Кроме того, они будут обеспечены специальными спасательными буями, на которые «в любой момент смогут опереться и передохнуть».

Велоэтап — это 40 километров по улицам Пскова. По словам Александра Кузьмина, для него нужны ровные дороги. «Никаких лежачих полицейских, никакого выезда на тротуары. Мы должны ехать по автомобильным дорогам, поэтому в центре города движение будет ограничено. Огромная благодарность ГИБДД города Пскова и администрации города, которые помогают нам в подготовке», - отмечает он.

Третий этап — это бег. Маршрут длиной всего 10 км будет пролегать через живописный Финский парк.

Накануне соревнований, в субботу 12 августа, состоятся женский забег на 5 км и детский забег на 1 км. И, конечно, для болельщиков будет организована развлекательная программа.

За результатами и положительными эмоциями

Заявки на участие в первом псковском триатлоне уже подали около 100 человек. Один из них — спортсмен паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, пскович Дмитрий Ющенко. Несмотря на ампутацию ноги, Дмитрий — постоянный участник марафонов и других соревнований. Сейчас он готовится к чемпионату России по велоспорту, но не против испытать свои силы в первом псковском триатлоне.

«Лично для меня это будет самый первый триатлон. Сам я и плавал, и бегал. Сейчас езжу на велосипеде на дальние дистанции, 70-80 км. Хочу попробовать все это совместить», - говорит он.

Дмитрий отметил, что хочет «пройти дистанцию для своего удовольствия, не рвать себя на рекорды, (соревнуясь со здоровыми спортсменами?), а просто проплыть, проехать, пробежать и, конечно, финишировать».

«В Псков мы едем 13 августа большим составом - 10-15 человек, - рассказал другой участник соревнований, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода Андрей Иваненков.

По его словам, команда новгородцев планирует не только участвовать в первом псковском триатлоне, но и отдохнуть в Пскове. «Все едут на машинах, ночуют в хостелах, хотят поучаствовать в забеге вокруг кремля, посетить экскурсии. У нас уже давно проходят такие выезды по бегу. Псков - близкий нам по духу. Как псковичи приезжают на новгородские старты, так и мы ездим в Псков», - рассказал Андрей Иваненков.

Триатлоном Андрей увлекся недавно, до этого занимался исключительно бегом. «Начал как любитель, но потом появились амбиции бегать длинные дистанции. Бегал полумарафоны и марафоны. А в этом году в Новгороде появился клуб триатлонистов, и я первый раз попробовал поучаствовать в полужелезной дистанции в Санкт-Петербурге. Проплыл 1,9 км, проехал на велосипеде 90 км, и 21 км пробежал. Все это у меня получилось за 6 часов 16 минут. Это неплохой результат. К железной дистанции еще не готов, пока ставлю цель - выбежать из шести часов на «полужелезке». В Пскове дистанция легче, я надеюсь показать хороший результат. Но больше, наверное, еду не ради рекордов, а за положительными эмоциями», - отметил триатлет.

Подробности

Участники соревнований по триатлону отмечают, что для участия требуется серьезная подготовка. Если хочешь получить хороший результат, нужно уметь совмещать тренировки с семьей и работой.

Также для участия в соревнованиях необходима также специальная экипировка. Для плавания нужен гидрокостюм, который помогает держаться на воде. Для велогонки - хороший шоссейный велосипед. Можно найти бюджетный вариант, но в среднем на такую покупку придется потратить приличную сумму. И, конечно, стоит приобрети хорошую качественную обувь и удобную форму для бега, которую можно надеть под гидрокостюм.

Светлана Синцова

Теги: #псков #спорт #триатлон
Источник: Псковская Лента Новостей
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