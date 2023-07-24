Спорт

Названы опасные для здоровья упражнения в спортзале

Спортивные упражнения могут провоцировать грыжи, если нарушать технику выполнения и использовать слишком тяжелый вес. Об этом рассказал мастер спорта по бодибилдингу, ведущий тренер и совладелец онлайн-платформы FitStars Михаил Прыгунов.

По его словам, одни из самых опасных упражнений — приседания со штангой. Они дают прямую осевую нагрузку на позвоночник, так как отягощение располагается на плечах. От этого межпозвоночные диски испытывают большое давление, и неправильное движение может привести к образованию грыжи.

«Чтобы обезопасить себя от травм, доведите технику упражнения до идеала. Во время приседания сохраняйте естественные изгибы в позвоночнике — не горбитесь и не переразгибайте спину», — объяснил фитнес-тренер.

Еще одно опасное для позвоночника упражнение — становая тяга. Оно оказывает очень большую нагрузку на мышцы-разгибатели корпуса. Если они недостаточно натренированы, то давление переходит на позвоночник, что ведет к повреждению межпозвоночных дисков, пишет «Газета.Ru»

«Для тренировки этих мышц на начальном этапе подойдут разгибания из позиции лежа на животе. Спустя несколько тренировок включайте становую тягу только с тем весом и количеством повторений, с которыми сможете выполнить упражнение без нарушения техники. Хорошо разогревайтесь перед тренировкой и увеличивайте рабочий вес на штанге постепенно», — рекомендует эксперт.

Прыгунов добавил, что риск образования грыжи усиливают резкие движения. Поэтому в список опасных для здоровья входят любые скоростно-силовые упражнения с отягощением: рывки штанги, взятия штанги на грудь, толчки и так далее. «Чтобы обезопасить себя от травм, оттачивайте технику упражнений с минимальным весом. Также важно тренировать гибкость всех суставов и самого позвоночника», — отметил он.