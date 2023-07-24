Спорт

Фестиваль уличной культуры пройдет в псковском скейт-парке

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в псковском скейт-парке в сквере имени Александра Невского 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

С 10:00 до 19:00 будут проходить соревнования по пяти направлениям уличного спорта, которые будут сопровождаться работой граффитистов, выступлением хип-хоп и брейк-данс танцоров под музыку настоящего диджея. Также возможны показательные выступления и мастер-классы по воркауту и паркуру.

Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы в возрасте от 6 до 35 лет в разных категориях: BМХ\МТВ, скейтбординг, самокат, баскетбол 3х3 и армрестлинг.

До 18 августа всем участникам соревнований нужно пройти регистрацию и принести организаторам пакет важных документов – они указаны в положении (его можно найти по ссылке).

Участие и вход на фестиваль бесплатны.

Организаторы мероприятия: Псковский молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Псковский городской молодёжный центр, стадион «Машиностроитель» и Театрально-концертная дирекция Псковской области.