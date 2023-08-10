Спорт

Свыше 100 участников собрал спортивный забег в псковской деревне Дуброво

Спортивный праздник прошел 12 августа в деревне Дуброво Псковского района. Организатором соревнований выступил клуб любителей бега «Скобарь» при поддержке завода «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

На забег вышли 104 участника из Пскова и Порхова, в том числе 24 ребенка. Взрослые бежали дистанцию 10 км, дети - 1 км. В соревнованиях участвовали представители беговых клубов «Динамика», «Негативные люди» и «Скобарь».

Лучших бегунов определили среди мужчин и женщин в составе нескольких возрастных категорий. Победителям вручили награды от администрации Псковского района и завода «Титан-Полимер» на экологическую тематику. После награждения было организовано чаепитие с пирогами и арбузами.

Соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника, проводятся в деревне Дуброво с 2006 года.