Спорт

Команда Псковского облсвопрофа приняла участие в турслете ко Дню железнодорожника

Команда Псковского областного совета профсоюзов совместно с ООО «СКТ Групп» города Пскова с 11 по 13 августа приняли участие в десятом юбилейном туристическом слете Санкт-Петербургского-Витебского регионального отделения Дорпрофжел Октябрьской железной дороги, который был посвящён Дню железнодорожника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Профсоюзная команда уже третий год входит в число участников турслета и показывает высокие результаты. В этом году трехдневная программа позволила участникам показать свои умения и навыки в таких соревнованиях, как перетягивание каната, рыбалка, армрестлинг, конкурс поваров, дартс, конкурс художественной самодеятельности.

«Невероятная обстановка царила на данном мероприятии, все заряжены позитивно. Более 150 человек из регионов СЗФО состязались в конкурсах. Наша команда показала сплоченность и профессионализм, по итогу соревнований ее наградили кубками. Туристический слет — это отличная возможность для команды Псковского областного совета профсоюзов насладиться активным образом отдыха и спортом. Участие в таких мероприятиях способствует не только физическому развитию, но и укреплению коллективного духа», - отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что Псковский облсовпроф высоко ценит партнерство с Роспрофжел. «В рамках подписанного соглашения мы работаем, проводим взаимные консультации, обучение, различные мероприятия. Главное в таком тесном сотрудничестве – это всё же взаимная поддержка и помощь в достижении основных целей профсоюзного движения», - добавил Игорь Иванов.