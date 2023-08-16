Спорт

Псковский футболист сыграет за команду «KICKSTOWN»

Псковский футболист сыграет за команду «KICKSTOWN», сообщается в Telegram-канале «ПЛН спорт».

Фото: ПЛН спорт / Telegram

Псковский футболист Владислав Сакадеев, известный по выступлениям за «Псков», «Днепр», «Долгопрудный» и «Машук», уехал покорять Москву и врывается в медиалигу.

Пскович сыграет за «KICKSTOWN» в стыковом матче против ФК «Арс» и поборется за выход в МФЛ-4.

Медиалига - это соревнование между самыми популярными медийными командами, в которых игроки или владельцы - видные деятели шоу-бизнеса, а также легендарные российские футболисты.