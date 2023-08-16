Псковский футболист сыграет за команду «KICKSTOWN», сообщается в Telegram-канале «ПЛН спорт».
Фото: ПЛН спорт / Telegram
Псковский футболист Владислав Сакадеев, известный по выступлениям за «Псков», «Днепр», «Долгопрудный» и «Машук», уехал покорять Москву и врывается в медиалигу.
Пскович сыграет за «KICKSTOWN» в стыковом матче против ФК «Арс» и поборется за выход в МФЛ-4.
Медиалига - это соревнование между самыми популярными медийными командами, в которых игроки или владельцы - видные деятели шоу-бизнеса, а также легендарные российские футболисты.