Спорт

Чемпионат ВДВ по парашютному спорту пройдет в Псковской области

Чемпионат ВДВ по парашютному спорту пройдет в Псковской области, открытие состоится 20 августа. Об этом сообщил генерал-майор, заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы сейчас готовим чемпионат воздушно-десантных войск по парашютному спорту, открытие которого состоится 20 августа. Будет очень интересно, серьезно. Чемпионат открытый, туда приглашаются все парашютисты», - анонсировал чемпионат Алексей Наумец.

На соревнования приедут команды Центрального спортивного клуба армии.

«Легендарная битва парашютистов будет серьезной и непростой. Люди, которые приедут сюда на чемпионат, - это цвет парашютного спорта в России», - подытожил он.