Спорт

Олимпийский чемпион Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел к публике на лед, это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Видео: РИА Новости

Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Они обнялись и вместе покинули лед. По окончанию номера зал разорвался аплодисментами, пишет РИА Новости.

В сочинском ледовом дворце «Айсберг» во вторник проходит премьера гала-шоу Авербуха "Письма любви". В нем участвуют олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также супруга Костомарова Оксана Домнина, выигравшая чемпионат мира в танцевальном дуэте с Максимом Шабалиным. Каждый номер шоу представляет собой мини-рассказ о любви, о важных вещах, которые являются точкой опоры для каждого человека.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Позднее он опубликовал видеозаписи с тренировками после протезирования. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.

Всего в «Айсберге» запланировано 28 шоу, оно будет проходить до 30 сентября.