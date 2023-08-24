Спорт

Порхов и Новосокольники поборются за звание «самого бегающего города»

В рамках программы «Пять шагов для городов» госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» проводит онлайн-забег «Добавь энергию родному городу» 2 и 3 сентября. От Псковской области городами-участниками стали Порхов и Новосокольники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие проводится в формате конкурса за звание «Самого бегающего города». Чем больше горожан пробежит дистанцию в три километра и отметит свой результат в мини-приложении «Бег» в соцсети «ВКонтакте», тем выше шанс победить. Всего выберут 5 городов-победителей, а среди участников организаторы разыграют призы.

Итоги планируется объявить на Восточном экономическом форуме.

Программа «Пять шагов для городов» разработана госкорпорацией «ВЭБ.РФ» совместно с КБ «Стрелка» на основе масштабного социологического исследования по изучению ценностей, запросов и повседневных практик использования городского пространства и сервисов молодежью.

Главная задача программы — позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья.