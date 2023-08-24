Спорт

Более 200 первокурсников начали обучение в Великолукской академии физической культуры и спорта

224 первокурсника приступили к учебным занятиям в Великолукской государственной академии физической культуре и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил вице-президент Великолукской олимпийской академии, декан социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

«Они стали участниками традиционных торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года. В добрый путь, первокурсник 2023!» - добавил он.

Первокурсники прибыли из 23 регионов России.