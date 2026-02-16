 
Спорт

Псковская легкоатлетка завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях в Волгограде

0

Воспитанница псковской спортивной школы «Надежда» Елизавета Николаева успешно выступила на Всероссийских соревнованиях среди спортсменок до 23 лет, которые прошли в минувшие выходные в Волгограде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе министерства спорта Псковской области.

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики

Спортсменка тренируется под руководством Родиона Крылова. В беге на 2 000 метров с препятствиями она заняла третье место с результатом 6 минут 39 секунд. Совсем немного Елизавете Николаевне не хватило до обновления личного рекорда.

Также в беге на 5 000 метров псковичка стала второй, показав на финише время 17 минут 45 секунд – это ее новый личный рекорд.

