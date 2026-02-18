Детей из псковской коррекционной школы наградили за участие в сдаче ГТО

Награждение детей из коррекционной школы №2 города Пскова за участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» от клуба «Супер фитнес Псков» и Федерации многоборья ГТО Псковской области состоялось 18 февраля, сообщается в группе фитнес-клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Супер фитнес Псков» / «ВКонтакте»

«Дети счастливы. Это главное. <...> Здорово, что дети почувствовали себя героями, почувствовали себя настоящими спортсменам! И что-то мне подсказывает, что будут среди них призеры и победители!» - прокомментировал генеральный директор клубов «С-фитнес» и «Супер фитнес Псков» Георгий Пономарев.

В данный момент ожидаются результаты соревнований.