Именитые спортсмены Роднина, Фетисов и Карелин могут приехать в Псковскую область

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, а также борец классического стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин могут приехать в Псковскую область. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, президент Федерации хоккея на траве РФ Антон Мороз в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
«Мы предварительно запланировали проведение совещания при председательстве губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в середине марта, где мы будем обсуждать вопросы развития всех направлений спорта. На него мы пригласили титулованных наших звезд, представленных в органах государственной власти. Это Ирина Роднина, Александр Карелин, Вячеслав Фетисов. Я буквально в живом режиме работаю с каждым из них, чтобы получить подтверждение об участии в этих мероприятиях. Большинство из них активно откликается на такие приглашения», – сказал Антон Мороз.
По его словам, обозначенные мероприятия нанесены на дорожную карту, которой будут строго придерживаться. Каждый из приглашенных спортсменов возьмет на себя проведение показательного мастер-класса для псковских детей.
«Это не будет просто совещание у губернатора. Каждый из них дополнительно возьмет на себя проведение какого-то показательного мастер-класса на территории региона. С Фондом олимпийцев России у нас есть договоренность о том, что они готовы на безвозмездной основе предоставлять олимпийских чемпионов на выезды по различным направлениям спорта, развивающихся на территории региона. Выстраиваем работающую дорожную карту, по которой можно будет работать», – подытожил Антон Мороз.
Депутат отметил, что открытие Федерации хоккея на траве в Псковской области было взвешенным решением после проведения открытого мастер-класса в Гдове. По его мнению, у псковичей появился интерес к данному виду спорта.
«Что касается псковской федерации, мы действительно ее открыли. Это было взвешенное и продуманное решение. После того, как мы провели первое показательное выступление в Гдове, мы увидели, что интерес есть. Могу сказать, что все ребята, которые занимаются в Гдове тем или иным командным видом спорта, с огромным удовольствием включились в эту работу и выразили желание в дальнейшем заниматься. Мы ждем, когда будет закончено строительство новой школы в Гдовском районе для того, чтобы развивать площадки», – подчеркнул Антон Мороз и добавил, что со стороны региона будут выделены ставки для тренеров.
Материально-техническое оснащение готова на безвозмездной основе предоставить общероссийская Федерация хоккея на траве. Для развития данного вида спорта в Псковской области будут предоставлены мячи, клюшки, а также борта.
«Детишки тоже с огромным интересом в Пскове отнеслись. Материально-техническое обеспечение мы возьмем на себя. У нас есть возможность со стороны федерации предоставить необходимое оборудование в виде клюшек, мячей, вратарской формы и нескольких комплектов бортов, что является самым дорогостоящим, которые можно уже по территории Пскова и Псковской области перемещать для того, чтобы подтягивать заинтересованных детей для развития этого вида спорта», – пояснил Антон Мороз.
Он считает, что этот вид спорта с финансовой точки зрения доступнее, нежели хоккей на льду, так как не требует больших финансовых вложений. Порог вхождения Антон Мороз обозначил с 4-6 лет.
«Плюс в том, что если детишки с 4, 5, 6 лет, пытающиеся попасть в хоккейные секции по хоккею на льду, получают надлежащую физическую нагрузку и техническую подготовленность и при этом там не имеют возможности развиваться, в нашем виде спорта они с огромным удовольствием принимаются, у них есть необходимая физподготовка и навыки для того, чтобы за 2-3 года сделать из них спортсменов с возможностью получения достижений на уровне не только разрядности Российской Федерации, но и с попаданием в сборную команду. Также это намного скромнее, намного доступнее с финансовой точки зрения», – сказал гость студии.
По его словам, существует три вида хоккея на траве. Для одного из них необходимо строительство большого поля. В данный момент идет работа по выбору того, какое поле можно переоборудовать для этих нужд.
«Будем смотреть, какие поля из действующих можно переоборудовать. Есть определенные технические особенности этого вида спорта, которые позволяют заниматься им только на специализированном поле. Мы договорились о том, что у нас появятся межсезонные поля в теплых регионах нашей страны, это база для развития. Индорхоккей – это хоккей в залах, где из дополнительного оборудования только бортики, и 5S-хоккей, где тоже только борта нужны. Их закупят и привезут в Псковскую область в надлежащем количестве», – добавил Антон Мороз.