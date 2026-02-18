Именитые спортсмены Роднина, Фетисов и Карелин могут приехать в Псковскую область

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, а также борец классического стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин могут приехать в Псковскую область. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, президент Федерации хоккея на траве РФ Антон Мороз в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы предварительно запланировали проведение совещания при председательстве губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в середине марта, где мы будем обсуждать вопросы развития всех направлений спорта. На него мы пригласили титулованных наших звезд, представленных в органах государственной власти. Это Ирина Роднина, Александр Карелин, Вячеслав Фетисов. Я буквально в живом режиме работаю с каждым из них, чтобы получить подтверждение об участии в этих мероприятиях. Большинство из них активно откликается на такие приглашения», – сказал Антон Мороз.

По его словам, обозначенные мероприятия нанесены на дорожную карту, которой будут строго придерживаться. Каждый из приглашенных спортсменов возьмет на себя проведение показательного мастер-класса для псковских детей.

«Это не будет просто совещание у губернатора. Каждый из них дополнительно возьмет на себя проведение какого-то показательного мастер-класса на территории региона. С Фондом олимпийцев России у нас есть договоренность о том, что они готовы на безвозмездной основе предоставлять олимпийских чемпионов на выезды по различным направлениям спорта, развивающихся на территории региона. Выстраиваем работающую дорожную карту, по которой можно будет работать», – подытожил Антон Мороз.

Депутат отметил, что открытие Федерации хоккея на траве в Псковской области было взвешенным решением после проведения открытого мастер-класса в Гдове. По его мнению, у псковичей появился интерес к данному виду спорта.

«Что касается псковской федерации, мы действительно ее открыли. Это было взвешенное и продуманное решение. После того, как мы провели первое показательное выступление в Гдове, мы увидели, что интерес есть. Могу сказать, что все ребята, которые занимаются в Гдове тем или иным командным видом спорта, с огромным удовольствием включились в эту работу и выразили желание в дальнейшем заниматься. Мы ждем, когда будет закончено строительство новой школы в Гдовском районе для того, чтобы развивать площадки», – подчеркнул Антон Мороз и добавил, что со стороны региона будут выделены ставки для тренеров.

Материально-техническое оснащение готова на безвозмездной основе предоставить общероссийская Федерация хоккея на траве. Для развития данного вида спорта в Псковской области будут предоставлены мячи, клюшки, а также борта.

«Детишки тоже с огромным интересом в Пскове отнеслись. Материально-техническое обеспечение мы возьмем на себя. У нас есть возможность со стороны федерации предоставить необходимое оборудование в виде клюшек, мячей, вратарской формы и нескольких комплектов бортов, что является самым дорогостоящим, которые можно уже по территории Пскова и Псковской области перемещать для того, чтобы подтягивать заинтересованных детей для развития этого вида спорта», – пояснил Антон Мороз.

Он считает, что этот вид спорта с финансовой точки зрения доступнее, нежели хоккей на льду, так как не требует больших финансовых вложений. Порог вхождения Антон Мороз обозначил с 4-6 лет.

«Плюс в том, что если детишки с 4, 5, 6 лет, пытающиеся попасть в хоккейные секции по хоккею на льду, получают надлежащую физическую нагрузку и техническую подготовленность и при этом там не имеют возможности развиваться, в нашем виде спорта они с огромным удовольствием принимаются, у них есть необходимая физподготовка и навыки для того, чтобы за 2-3 года сделать из них спортсменов с возможностью получения достижений на уровне не только разрядности Российской Федерации, но и с попаданием в сборную команду. Также это намного скромнее, намного доступнее с финансовой точки зрения», – сказал гость студии.

По его словам, существует три вида хоккея на траве. Для одного из них необходимо строительство большого поля. В данный момент идет работа по выбору того, какое поле можно переоборудовать для этих нужд.