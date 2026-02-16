Более двух тысяч человек приняли участие в «Лыжне России» в Псковской области

Более 2000 человек приняли участие в заездах всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Псковской области. Порядка 450 участников вышли на старты на основной площадке в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото Евгения Николаенкова

Победители на великолукской площадке определены в пяти номинациях. Среди мальчиков и девочек 2016 года рождения и моложе первыми каждый в своей категории стали невельчане Матвей Лавренов и Марина Иващенко.

В фитнес-забеге среди женщин победила Татьяна Максимова из Себежа, среди мужчин - Дмитрий Понкратьев из Великих Лук.

На дистанции 5 км (юноши) первого места удостоен великолучанин Серафим Ласьков. В этой же номинации лучший результат среди девушек показала Анна Волнейко из Невеля.

Участок трассы в 10 км быстрее всех преодолели Дмитрий Васильев (Торопец) и Алина Сыворыженкова (Струги Красные).

Кубок «Всей семьей» вручили семье Стрелецких из Великих Лук.

В правительстве напомнили, что «Лыжня России» является самым массовым спортивным зимним мероприятием в стране. Десятилетиями оно собирает как профессиональных спортсменов, так и лыжников-любителей. Всероссийская массовая лыжная гонка проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».