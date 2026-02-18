В Себежском округе прошел межрегиональный турнир по самбо памяти пограничников

Межрегиональный турнир по самбо, посвященный пограничникам, геройски погибшим под Курском в ходе специальной военной операции, прошел 14 февраля в спортивном комплексе поселка Сосновый Бор Себежского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Фото здесь и далее: Ирина Ильина
На турнир собрались 130 самбистов, представляющих 11 команд из городов Псковской, Новгородской и Тверской областей и Республики Беларусь.
На торжественном открытии турнира спортсменов приветствовали: заместитель председателя Собрания депутатов Себежского муниципального округа Геннадий Таракин, заместитель начальника пограничного отдела в Себеже управления ФСБ России по Псковской области Руслан Кондрашев, председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский, начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Себежского муниципального округа Сергей Везовитов, директор «Себеж-ресурс» Дарья Козьякова, представитель Союза десантников города Великие Луки Виталий Доценко, руководитель Себежского отделения ВООВ «Боевое братство» Алексей Завилейский.
В малом зале сосновоборского спортивного комплекса была организована выставка военных, в том числе трофейных экспонатов.
В рамках соревнований был организован сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, которая в скором времени будет отправлена на фронт.
Результаты самбистов команды «Ирбис», Себеж:
Юноши 2009-2011 годов рождения:
- 1 место Дмитрий Нынык (до 53 кг)
- 3 место Илья Белоруков (до 64 кг)
- 3 место Павел Сергеев (до 79 кг)
- 3 место Роман Белоруков (до 88 кг)
2013-2015 годов рождения:
- 1 место Иван Журавлёв (до 42 кг)
- 3 место Владислав Неклюдов (св.55 кг)
Юноши 2016-2017 годов рождения:
- 3 место Артём Нынык (до 30 кг)
- 3 место Илья Буров ( до 30 кг)
- 3 место Ахмед Ахмедулаев (до 38 кг)
Девушки 2015-2017 годов рождения:
- 2 место Анастасия Гитурова (до 34 кг)
- 3 место Алёна Гитурова (до 34 кг)
По результатам турнира все призеры были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.