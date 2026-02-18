В Себежском округе прошел межрегиональный турнир по самбо памяти пограничников

Межрегиональный турнир по самбо, посвященный пограничникам, геройски погибшим под Курском в ходе специальной военной операции, прошел 14 февраля в спортивном комплексе поселка Сосновый Бор Себежского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Ирина Ильина

На турнир собрались 130 самбистов, представляющих 11 команд из городов Псковской, Новгородской и Тверской областей и Республики Беларусь.

На торжественном открытии турнира спортсменов приветствовали: заместитель председателя Собрания депутатов Себежского муниципального округа Геннадий Таракин, заместитель начальника пограничного отдела в Себеже управления ФСБ России по Псковской области Руслан Кондрашев, председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский, начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Себежского муниципального округа Сергей Везовитов, директор «Себеж-ресурс» Дарья Козьякова, представитель Союза десантников города Великие Луки Виталий Доценко, руководитель Себежского отделения ВООВ «Боевое братство» Алексей Завилейский.

«Гости турнира услышали историю подвига пограничников, погибших под городом Суджа в Курской области, среди которых было восемь наших земляков, почтили их память "минутой молчания"», - рассказали организаторы.

В малом зале сосновоборского спортивного комплекса была организована выставка военных, в том числе трофейных экспонатов.

В рамках соревнований был организован сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, которая в скором времени будет отправлена на фронт.

Результаты самбистов команды «Ирбис», Себеж:

Юноши 2009-2011 годов рождения:

1 место Дмитрий Нынык (до 53 кг)

3 место Илья Белоруков (до 64 кг)

3 место Павел Сергеев (до 79 кг)

3 место Роман Белоруков (до 88 кг)

2013-2015 годов рождения:

1 место Иван Журавлёв (до 42 кг)

3 место Владислав Неклюдов (св.55 кг)

Юноши 2016-2017 годов рождения:

3 место Артём Нынык (до 30 кг)

3 место Илья Буров ( до 30 кг)

3 место Ахмед Ахмедулаев (до 38 кг)

Девушки 2015-2017 годов рождения:

2 место Анастасия Гитурова (до 34 кг)

3 место Алёна Гитурова (до 34 кг)

По результатам турнира все призеры были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.