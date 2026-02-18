 
Спорт

В Себежском округе прошел межрегиональный турнир по самбо памяти пограничников

0

Межрегиональный турнир по самбо, посвященный пограничникам, геройски погибшим под Курском в ходе специальной военной операции, прошел 14 февраля в спортивном комплексе поселка Сосновый Бор Себежского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Фото здесь и далее: Ирина Ильина

На турнир собрались 130 самбистов, представляющих 11 команд из городов Псковской, Новгородской и Тверской областей и Республики Беларусь.

На торжественном открытии турнира спортсменов приветствовали: заместитель председателя Собрания депутатов Себежского муниципального округа Геннадий Таракин, заместитель начальника пограничного отдела в Себеже управления ФСБ России по Псковской области Руслан Кондрашев, председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский, начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Себежского муниципального округа Сергей Везовитов, директор «Себеж-ресурс» Дарья Козьякова, представитель Союза десантников города Великие Луки Виталий Доценко, руководитель Себежского отделения ВООВ «Боевое братство» Алексей Завилейский.

«Гости турнира услышали историю подвига пограничников, погибших под городом Суджа в Курской области, среди которых было восемь наших земляков, почтили их память "минутой молчания"», - рассказали организаторы. 

В малом зале сосновоборского спортивного комплекса была организована выставка военных, в том числе трофейных экспонатов. 

В рамках соревнований был организован сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, которая в скором времени будет отправлена на фронт.

Результаты самбистов команды «Ирбис», Себеж:

Юноши 2009-2011 годов рождения:

  • 1 место Дмитрий Нынык (до 53 кг)
  • 3 место Илья Белоруков (до 64 кг)
  • 3 место Павел Сергеев (до 79 кг)
  • 3 место Роман Белоруков (до 88 кг)

2013-2015 годов рождения:

  • 1 место Иван Журавлёв (до 42 кг)
  • 3 место Владислав Неклюдов (св.55 кг)

Юноши 2016-2017 годов рождения:

  • 3 место Артём Нынык (до 30 кг)
  • 3 место Илья Буров ( до 30 кг)
  • 3 место Ахмед Ахмедулаев (до 38 кг)

Девушки 2015-2017 годов рождения:

  • 2 место Анастасия Гитурова (до 34 кг)
  • 3 место Алёна Гитурова (до 34 кг)
 

По результатам турнира все призеры были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026