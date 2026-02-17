 
Стол для настольного тенниса появился в Доме культуры в гдовском Смуравьево-2

Новый стол для игры в настольный теннис передал в Дом культуры поселка Смуравьево-2 Гдовского округа руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Юрия Сорокина

Запрос на получение инвентаря поступил от бывшего учителя физкультуры Александра Шуняева, который организует тренировки для более чем 40 школьников. 

Передача стола состоялась с участием семьи Александра Шуняева.

 
«Получать инвентарь Александр приехал вместе с дочерью и внучкой, а также с отцом Константином из храма Петра и Павла, расположенного в деревне Кунесть под Гдовом. Благодарю батюшку за подаренную книгу и за добрые слова в мой адрес», - поделился Юрий Сорокин.

Руководитель спортклуба Nordman отметил важность популяризации настольного тенниса в регионе и выразил благодарность за поддержку развития спорта. Он пожелал начинающим спортсменам успешных тренировок и крепкого здоровья, а также пригласил всех на турниры, проводимые клубом Nordman в Пскове.

«Ждем всех на наши турниры, которые регулярно проводим на базе клуба Nordman в Пскове», - написал Юрий Сорокин.
