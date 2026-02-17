Стол для настольного тенниса появился в Доме культуры в гдовском Смуравьево-2

Новый стол для игры в настольный теннис передал в Дом культуры поселка Смуравьево-2 Гдовского округа руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Юрия Сорокина
Запрос на получение инвентаря поступил от бывшего учителя физкультуры Александра Шуняева, который организует тренировки для более чем 40 школьников.
Передача стола состоялась с участием семьи Александра Шуняева.
Руководитель спортклуба Nordman отметил важность популяризации настольного тенниса в регионе и выразил благодарность за поддержку развития спорта. Он пожелал начинающим спортсменам успешных тренировок и крепкого здоровья, а также пригласил всех на турниры, проводимые клубом Nordman в Пскове.
