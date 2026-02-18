 
Спорт

ФК «Псков» проиграл на турнире полпреда в Санкт-Петербурге

0

Футбольный клуб «Псков» потерпел поражение во втором матче турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в среду, 18 февраля, подопечные главного тренера Игоря Васильева уступили соперникам из команды «Максима-Нева» (Санкт-Петербург). Матч во Дворце спортивных игр «Зенит» завершился со счетом 3:2 в пользу петербуржцев. Отметим, что за несколько минут до окончания встречи хозяева поля проигрывали со счетом 1:2, но в концовке сумели забить два гола.

Псковичи набрали одно очко в двух матчах и занимают четвертое место в группе Б. На групповом этапе команде осталось провести два матча: в пятницу со «Звездой», в субботу с ФК «Алмаз-Антей» (оба - Санкт-Петербург). 

Напомним, первый этап соревнований завершится 21 февраля. Победители групп встретятся в финале, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, поспорят за «бронзу». Оставшиеся клубы разыграют места с пятого по десятое. Финальный день турнира — 23 февраля. Матчи проходят в формате двух таймов по 40 минут.

Победитель проводящегося с 2000 года традиционного турнира будет награжден эксклюзивным трофеем, выполненным по заказу ОФФ «Северо-Запад». На приз нанесены гербы субъектов Северо-Западного федерального округа.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026