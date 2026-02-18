ФК «Псков» проиграл на турнире полпреда в Санкт-Петербурге

Футбольный клуб «Псков» потерпел поражение во втором матче турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в среду, 18 февраля, подопечные главного тренера Игоря Васильева уступили соперникам из команды «Максима-Нева» (Санкт-Петербург). Матч во Дворце спортивных игр «Зенит» завершился со счетом 3:2 в пользу петербуржцев. Отметим, что за несколько минут до окончания встречи хозяева поля проигрывали со счетом 1:2, но в концовке сумели забить два гола.

Псковичи набрали одно очко в двух матчах и занимают четвертое место в группе Б. На групповом этапе команде осталось провести два матча: в пятницу со «Звездой», в субботу с ФК «Алмаз-Антей» (оба - Санкт-Петербург).

Напомним, первый этап соревнований завершится 21 февраля. Победители групп встретятся в финале, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, поспорят за «бронзу». Оставшиеся клубы разыграют места с пятого по десятое. Финальный день турнира — 23 февраля. Матчи проходят в формате двух таймов по 40 минут.

Победитель проводящегося с 2000 года традиционного турнира будет награжден эксклюзивным трофеем, выполненным по заказу ОФФ «Северо-Запад». На приз нанесены гербы субъектов Северо-Западного федерального округа.