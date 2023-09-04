Спорт

Сборная России с футболистом из Пыталово проиграла во втором матче с Египтом

Сборная России проиграла олимпийской команде Египта (до 23 лет) в товарищеском матче, который прошел в Суэце.

Фото: Telegram-канал сборной России по футболу

Счет составил 1:2. Единственный гол у россиян забил Сергей Пиняев с пенальти на 7-й минуте.

В состав российской сборной вошел уроженец Пыталово Ярослав Михайлов. Ярослав Михайлов родился в Пыталово, тренировался в футбольной школе «Пскова-747», после чего перешел в молодежную академию «Зенита». Играл в аренде за немецкий «Шальке-04». В настоящее время выступает за «Пари НН» из Нижнего Новгорода.