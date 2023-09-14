Спорт

«Зенит» выкупил футболиста из Пыталово Ярослава Михайлова

Футбольный клуб «Зенит» выкупил своего воспитанника — футболиста из Пыталово Ярослава Михайлова — за 85 млн рублей.

Фото: ПЛН Спорт / Telegram

«Зенит» выкупил Ярослава Михайлова у футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» и отправил в ФК «Оренбург». Контракт с футболистом «Зенит» подписал на 4 сезона с возможностью продления на еще один сезон, пишет sports.ru.

Текущий сезон игрок проведет в «Оренбурге».

Смотрите также «Зенит» может выкупить футболиста из Пыталово за 85 млн рублей

Уроженец Пыталово Ярослав Михайлов начинал заниматься футболом в детско-юношеской спортивной школе «Псков-747», затем перебрался в академию «Зенита».

Ранее сообщалось, что Ярослав Михайлов дебютировал за сборную России по футболу.