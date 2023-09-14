Спорт

Псковские спортсмены завоевали награды на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Спортсмены из Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), которые проходили в Чите Забайкальского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Эдуард Барканов завоевал сразу три медали: «серебро» в одиночном разряде, «бронза» в мужском парном разряде в SL4 классе вместе с Ильей Антоненко (Московская область), «бронза» в смешанном парном разряде вместе с Дианой Иксановой (Самарская область).

Екатерина Огинская стала серебряным призером в смешанном парном разряде вместе с Сергеем Шатровым (Чувашская Республика).

Во всероссийских соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 субъектов Российской Федерации. Эти соревнования — этап отбора на Кубок России.