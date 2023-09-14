Спорт

«Умный» ФОКОТ на Дальнем Завеличье хотят достроить до конца года

«Умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа вблизи улицы Никольской в деревне Родина Псковского района должны достроить до конца года. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

« Готово футбольное поле и основания площадок для баскетбола, волейбола и трибун. Заказаны опоры освещения, ограждение, раздевалки и биотуалеты. Подрядчик приступает к бетонированию основания беговых дорожек. Главное – успеть до холодов уложить резиновое покрытие. Поручил подрядчику ускориться, чтобы не переносить эти работы на весну. Задача - завершить строительство объекта в этом году», - написал Борис Елкин.

Он выразил благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за поддержку: покрытие поля и беговых дорожек, спортивное оборудование, трибуны и тренажеры городу передает область.